\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u00a0\u060c\u00a0\u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u06cc\u0644\u0627\u0645\u061b \u0635\u0628\u062d \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u062c\u0645\u0639\u06cc \u0627\u0632 \u062f\u0627\u0646\u0634\u062c\u0648\u06cc\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0644\u0627\u0645 \u062f\u0631 \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645\u06cc \u0635\u0645\u06cc\u0645\u0627\u0646\u0647 \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u0642\u0648\u0647 \u0642\u0636\u0627\u0626\u06cc\u0647 \u062f\u0631 \u0633\u0627\u0644\u0646 \u0647\u0645\u0627\u06cc\u0634\u200c \u062f\u0627\u0646\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0627\u06cc\u0644\u0627\u0645 \u06af\u0631\u062f \u0647\u0645 \u0622\u0645\u062f\u0646\u062f.\n\n\n