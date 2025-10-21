پخش زنده
مسابقات المپیاد استعدادهای برتر جودو بانوان کشوربا معرفی برترینها در بهشهر به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ روز دوم و پایانی مسابقات المپیاد استعدادهای برتر جودو بانوان کشور به میزبانی شهرستان بهشهر با حضور ۱۸۶ جودوکار از سراسر کشور برگزار شد.
در پایان این رقابتها و پس از جمعبندی امتیازات انفرادی، استان خراسان رضوی عنوان قهرمانی تیمی را از آن خود کرد، خراسان شمالی در جایگاه دوم ایستاد و استان اصفهان به مقام سوم تیمی دست یافت.
این رقابتها در فضایی پرنشاط و با هدف استعدادیابی، شناسایی نفرات برتر و پشتوانهسازی برای تیم ملی جودو بانوان کشور برگزار شد و با اهدای مدال و لوح تقدیر به نفرات برتر به کار خود پایان داد.