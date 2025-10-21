پخش زنده
۳۰مهر یادآور روزی خونین برای مردم همدان است روزی که دانش آموزان در مقابل حکومت ستم شاهی ایستادگی کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، ۳۰مهر یکی از رخدادهای بزرگ و مهم و تأثیرگزار است که در سال۱۳۵۷توسط دانش آموزان همدانی رقم خورد و نقطه آغازی بر جریان سازیهای مبارزاتی بعدی علیه رژیم ستم شاهی شد.
ابوالفتح مؤمن، نویسنده و پژوهشگر تاریخ، با بیان اینکه در تظاهرات دانشآموزی ۳۰ مهر ۱۳۵۷ سه نفر شهید و ۲۸ نفر زخمی شدند، گفت: این خیزش دانشآموزی سرآغاز حرکتهای مشابهی در سراسر کشور؛ از جمله تظاهرات ۵ آبان در کبودراهنگ و ۱۳ آبان در دانشگاه تهران شد.
او افزود: امام خمینی (ره) نیز با صدور پیامی از حرکت دانشآموزان همدانی حمایت و جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم کردند.