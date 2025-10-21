رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح مازندران با اشاره به اهمیت پدافند هوایی در دفاع ملی، تأکید کرد: کوتاهی در این حوزه، گناهی نابخشودنی است و باید در اولویت تصمیم‌گیری مسئولان قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حجت‌الاسلام زارعی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان مازندران در نشست آگاه‌سازی حقوقی و قضایی که با حضور کارکنان پدافند هوایی شهید ظرافتی بابلسر برگزار شد، با اشاره به مصوبه کمیسیون امنیت ملی مجلس در خصوص ارتقای سطح معیشت نیروهای مسلح و تقویت توان پدافندی کشور، گفت: تعلل در تصویب این طرح، بی‌توجهی به وضعیت دفاعی کشور و قدرنشناسی نسبت به جانفشانی نیروهای مسلح است.

وی با تأکید بر اینکه ارتقای وضعیت معیشتی و تجهیز دفاعی نیروهای مسلح از واجب‌ترین اولویت‌های کشور در شرایط فعلی است، افزود: دشمنان ایران اسلامی به‌دنبال تضعیف قدرت و اقتدار ملی هستند و بی‌توجهی به این موضوع، آسیب‌پذیری کشور را افزایش می‌دهد.

این مقام قضایی با اشاره به فرمایشات امام خامنه‌ای مدظله‌العالی مبنی بر اینکه پدافند باید در اولویت توجه مسئولان قرار گیرد، گفت: پدافند خط مقدم دفاعی کشور است و کوتاهی در این حوزه، گناهی نابخشودنی و غیرقابل گذشت خواهد بود.