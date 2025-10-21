اختلال در سرویسدهی خط ۵ مترو رفع شد
مدیر ارتباطات و امور بینالملل شرکت بهرهبرداری متروی تهران، از رفع اختلال در سرویسدهی خط ۵ مترو به دلیل نقص فنی در شبکه برق بالاسری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز
، هادی زند گفت: این اختلال فنی که از ۸:۱۶ صبح امروز، ۲۹ مهرماه رخ داد، منجر به توقف سرویسدهی در بخشی از خط ۵ مترو شد.
وی افزود: تلاشها برای اتصال مجدد برق از نخستین دقایق آغاز شد و تیمهای فنی و تکنسینهای متخصص بلافاصله پس از گزارش خرابی، اقدامات لازم برای رفع نقص و اتصال مجدد شبکه برق بالاسری را آغاز کردند.
زند خاطرنشان کرد: با تلاش بیوقفه، مشکل بهطور کامل برطرف شد و سرویسدهی در این خط به وضعیت عادی بازگشت.