مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان گفت: ۷ مناقصه کلان به ارزش ۱۰ هزار میلیارد ریال برای اجرای طرح‌های لکه‌گیری و روکش آسفالت در محور‌های شریانی استان درحال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد جولانژاد اظهار کرد: با هدف بهبود وضعیت راه‌های استان و ارتقای ایمنی تردد، ۷ مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور‌های استان درحال برگزاری است که مجموع اعتبار آنها به ۱۰ هزار میلیارد ریال می‌رسد.

وی افزود: این طرح‌ها شامل لکه‌گیری و روکش آسفالت در محور اهواز-اندیمشک-پل زال به میزان ۲۰۰۰ میلیارد ریال، لکه‌گیری هندسی در نقاط دارای خرابی‌های شدید و اجرای روکش آسفالت در کمربندی اهواز با اعتباری بالغ بر ۲۰۰۰ میلیارد ریال، لکه‌گیری و روکش آسفالت در محور غیزانیه-هفتکل-باغملک-ایذه-دزپارت به میزان ۱۵۰۰ میلیارد ریال، لکه‌گیری و روکش آسفالت در محور اهواز-ملاثانی-شوشتر-دزفول با اعتبار ۱،۵۰۰ میلیارد ریال و بهسازی محور ماهشهر-هندیجان-دیلم با اعتبار ۱،۴۰۰ میلیارد ریال است.

جولانژاد ادامه داد: اجرای آسفالت حفاظتی در سطح محور‌های مختلف استان با اعتبار ۱،۳۰۰ میلیارد ریال و لکه گیری هندسی در نقاط دارای خرابی‌های شدید و اجرای روکش آسفالت در کمربندی بهبهان به مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال از دیگر پروژه‌هایی هستند که در دستور کار اداره کل استان قرار دارد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان تأکید کرد: اجرای این طرح‌ها نقش مؤثری در بهبود سطح سرویس راه‌ها، کاهش تصادفات و تسهیل تردد خواهد داشت و پس از طی مراحل مناقصه، عملیات اجرایی آنها در سریع‌ترین زمان ممکن آغاز می‌شود.

وی بیان داشت: علاوه بر پروژه‌های یاد شده، چندین پروژه راهداری دیگر نیز در سطح محور‌های مختلف استان به ارزش تقریبی ۱۷،۰۰۰ میلیارد ریال فعال بوده و در حال اجرا هستند.