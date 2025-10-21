جشنواره موسیقی شهر هر روز در هفته فرهنگی اراک میزبان علاقه‌مندان به هنر و موسیقی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ هفته فرهنگی اراک با حضور برخی مسئولان، هنرمندان و شهروندان در فضایی شاد و مردمی آغاز شد.

این رویداد با هدف پاسداشت هویت فرهنگی شهر، تا ۴ آبان ادامه دارد.

علیرضا محمودی شهردار اراک با توجه به برنامه‌های هفته فرهنگی اراک اعلام کرد: جشنواره موسیقی شهر هر روز در فرهنگسرای شهر برگزار می‌شود و میزبان علاقه‌مندان به هنر و موسیقی خواهد بود.

وی افزود: از دیگر برنامه‌های این هفته می‌توان به برنامه‌های شادی کودکانه اشاره کرد که هر روز صبح از ساعت ۹ تا ۱۲ در فرهنگسرا برگزار می‌شود و این برنامه‌ها شامل نمایش‌های شاد، بازی‌های گروهی و سرگرمی‌های آموزشی برای کودکان هستند.

محمودی گفت: همچنین اجرای تئاتر خیابانی در نقاط مختلف شهر، برنامه‌های شاد مردمی، بزرگداشت علما و حضور در حجره امام از دیگر بخش‌های این هفته فرهنگی است که با هدف تقویت پیوند‌های فرهنگی و اجتماعی شهروندان طراحی شده‌اند.

هفته فرهنگی اراک تا ۴ آبان ادامه دارد و فرصتی ارزشمند برای نمایش ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و تاریخی این شهر محسوب می‌شود.