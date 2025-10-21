اختتامیه اردوی تشکیلاتی سپاه امام‌رضا (ع) با حضور فرماندهان، مسئولان فرهنگی و مربیان بسیج برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، معاون تعلیم و تربیت سپاه امام‌رضا (ع) در این مراسم با اشاره به برگزاری اردو در موزه دفاع مقدس کوهسنگی مشهد گفت: این اردو با هدف ارتقای بصیرت، افزایش هم‌افزایی و تقویت روحیه جهادی بسیجیان برگزار شد.

حجت‌الاسلام حمید حمیدی‌فر افزود: در این دوره بیش از هفت هزار بسیجی از سراسر خراسان رضوی حضور داشتند که ۵۰ درصد از شرکت‌کنندگان را بانوان بسیجی تشکیل می‌دادند.

او این حضور پرشور را جلوه‌ای از آمادگی و پویایی جامعه بسیج در مسیر تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی دانست و با با تأکید بر اهمیت هم‌افزایی نیرو‌های بسیجی گفت: یکی از محور‌های اصلی این اردو، ایجاد پیوند میان اقشار مختلف بسیج و تقویت کار جمعی در قالب تشکیلات منسجم بود که این هم‌افزایی زمینه‌ساز رشد فرهنگی، معنوی و تشکیلاتی نیرو‌های انقلاب است.

حجت‌الاسلام حمیدی‌فر در ادامه با اشاره به نقش جهاد تبیین در فعالیت‌های بسیج بیان کرد: اردوی امسال فرصت مناسبی برای تبیین درست مفاهیم انقلاب، گفتمان ولایت و مقابله با جنگ شناختی دشمن بود؛ بسیجیان باید در این میدان روشنگر و پیشگام باشند تا پیام انقلاب را با منطق و بصیرت به جامعه منتقل کنند.

وی تاکید کرد: نتایج این اردو نشان داد که بسیجیان، چه در عرصه فرهنگی و چه در میدان عمل، آماده گام‌برداشتن در مسیر تحقق بیانیه گام دوم انقلاب هستند و ثمرات این حرکت در پیشبرد اهداف نظام اسلامی به‌زودی نمایان خواهد شد.