مراسم یادواره شهدای والامقام روحانی شهرستان زارچ با حضور جمعی از علما، طلاب، مسئولان و خانوادههای معظم شهدا برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، همزمان با چهلمین سالگرد شهدای آسمانی و بهویژه شهید حجتالاسلام طباطبایی نسب، مراسم یادواره شهدای والامقام روحانی شهرستان زارچ با حضور جمعی از علما، طلاب، مسئولان و خانوادههای معظم شهدا برگزار شد.
این مراسم با هدف گرامیداشت مقام شامخ شهدای طلبه و روحانی و نکوداشت سلام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مردم مؤمن و ولایتمدار زارچ، در مسجد جامع زارچ برگزار شد.
امام جمعه زارچ ضمن خیرمقدم به علما، خانوادههای معظم شهدا و مردم ولایتمدار زارچ، اظهار داشت: شهرستان زارچ مفتخر است که یازده شهید روحانی و طلبه تقدیم انقلاب اسلامی کرده است؛ بزرگمردانی که با علم، ایمان و ایثار، مسیر هدایت و معنویت را در جامعه روشن ساختند.
حجت الاسلام طباطبایی در ادامه پیام مرجع عالیقدر حضرت آیتاللهالعظمی نوری همدانی قرائت کردند که در آن، بر پاسداشت جایگاه والای روحانیت و تداوم راه شهدای طلبه تأکید شده بود.
حجتالاسلام طباطبایینسب مشاور وزیر جهاد کشاورزی و امام جماعت مسجد ارگ تهران با اشاره به اهداف برگزاری این یادواره گفت: این مراسمها با هدف زنده نگه داشتن یاد و راه شهدای روحانیت، انتقال فرهنگ ایثار و مجاهدت به نسل جوان و تجدید میثاق با آرمانهای امام و رهبرمعظم انقلاب اسلامی برگزار میشود. ما باید با عمل، پیام شهدا را در جامعه امروز جاری کنیم.
حجت الاسلام سید محمدکاظم مدرسی سخنران این مراسم، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای روحانی، به تبیین نقش روحانیت در قرآن و جامعه اسلامی پرداخت و گفت: روحانیت در طول تاریخ اسلام همواره پرچمدار هدایت و آگاهیبخشی به جامعه بوده است و بر اساس تعالیم قرآن، نخستین وظیفهی آنان، فراگیری و آموزش معارف دینی و انتقال آن به مردم است.
امام جمعه بخش مرکزی یزد در بخش دیگری از سخنان خود به حضور روحانیت در دوران دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: در هشت سال دفاع مقدس، بیش از سه هزار و هشتصد شهید روحانی تقدیم اسلام شد و این قشر با حضور در خطوط مقدم جبهه، هم در سنگر ایمان و هم در سنگر نبرد پیشگام بودند. روحانیون با پاسخ به پرسشهای شرعی رزمندگان، برگزاری نماز جماعت و تقویت روحیه ایثار در میان رزمندگان، نقشی اساسی در حفظ معنویت جبههها داشتند.
وی با تأکید بر اینکه روحانیت همواره در کنار مردم بوده و خواهد بود، گفت: در هر مقطع از تاریخ، از دوران دفاع مقدس تا روزهای سخت کرونا، روحانیون در خدمترسانی، تبیین، آرامشبخشی و هدایت جامعه حضور فعال داشتهاند. این استمرار، نشاندهندهی تداوم راه شهدا و پاسداری از انقلاب اسلامی است.
در پایان این مراسم، از جمعی از خادمان یادواره، فعالان فرهنگی و کسانی که در مسیر ترویج فرهنگ ایثار و خدمت به خانواده شهدا تلاش کردهاند، با اهدای لوح سپاس تجلیل شد.