معاون کمیته امداد امام خمینی (ره) لرستان از ارائه خدمات مشاوره و روان‌شناسی به شش هزار و ۴۷۱ مددجوی این نهاد در استان خبر داد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، معاون کمیته امداد امام خمینی (ره) لرستان در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها، اظهار داشت: مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاوره «راه زندگی» از ابتدای سال تاکنون به شش هزار و ۴۷۱ نفر از مددجویان استان خدمات مشاوره‌ای ارائه شده است.

داریوش میر شریفی گفت: این مرکز در سال ۱۴۰۲ باهدف ارتقای سلامت روان، افزایش توانمندسازی فکری و کاهش آسیب‌های اجتماعی خانواده‌های تحت حمایت راه‌اندازی شده و در زمینه‌های خانواده، اعتیاد، ازدواج، تحصیلی، کودک‌ونوجوان و مهارت‌های زندگی فعالیت می‌کند.

معاون کمیته امداد امام خمینی (ره) لرستان، گفت: ۲۵ مشاور با این مرکز همکاری دارند که بخشی در مرکز استان و بقیه در شهرستان‌ها مستقر هستند.

میر شریفی، افزود: در شش‌ماهه نخست امسال دو هزار و ۴۰۹ مشاوره فردی، ۲۷۱ مشاوره گروهی و ۲۲۲ کارگاه آموزشی پیشگیرانه برگزار شده است.

وی، عنوان کرد: همچنین بیش از دو میلیارد ریال برای موارد حاد روان‌شناختی به‌صورت بلاعوض پرداخت شده است.

معاون کمیته امداد امام خمینی (ره) لرستان، گفت: ارائه خدمات مشاوره‌ای از فاخرترین اقدامات کمیته امداد برای بهبود سلامت روان و کاهش آسیب‌های اجتماعی در میان خانواده‌های تحت حمایت است.