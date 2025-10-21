به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ عباس مقتدایی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، در نشستی صمیمانه با جمعی از اعضای انجمن خوشنویسان برجسته استان، به بررسی دغدغه‌ها و مطالبات این قشر هنرمند پرداختند.

در این دیدار، خوشنویسان با اشاره به ظرفیت‌های غنی و پیشینه درخشان خوشنویسی در اصفهان، خواستار برگزاری جشنواره بین‌المللی خوشنویسی در این شهر شدند. هنرمندان همچنین بر لزوم توجه ویژه به مکتب خوشنویسی اصفهان و احیای جایگاه آن در سطح ملی و بین‌المللی تأکید کردند.

دکتر مقتدایی در پایان این نشست با استقبال از پیشنهادات مطرح‌شده، بر اهمیت حفظ و ترویج میراث هنری و فرهنگی اصفهان تأکید کرد و قول پیگیری جدی برای تحقق این مطالبات از طریق نهاد‌های ذی‌ربط را داد.