پخش زنده
امروز: -
در دیدار نماینده مردم اصفهان با جمعی از اعضای انجمن خوشنویسان مطالباتشان بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ عباس مقتدایی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، در نشستی صمیمانه با جمعی از اعضای انجمن خوشنویسان برجسته استان، به بررسی دغدغهها و مطالبات این قشر هنرمند پرداختند.
در این دیدار، خوشنویسان با اشاره به ظرفیتهای غنی و پیشینه درخشان خوشنویسی در اصفهان، خواستار برگزاری جشنواره بینالمللی خوشنویسی در این شهر شدند. هنرمندان همچنین بر لزوم توجه ویژه به مکتب خوشنویسی اصفهان و احیای جایگاه آن در سطح ملی و بینالمللی تأکید کردند.
دکتر مقتدایی در پایان این نشست با استقبال از پیشنهادات مطرحشده، بر اهمیت حفظ و ترویج میراث هنری و فرهنگی اصفهان تأکید کرد و قول پیگیری جدی برای تحقق این مطالبات از طریق نهادهای ذیربط را داد.