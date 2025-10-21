شش ماه امسال ۸۸ مصدوم ناشی از گازگرفتگی سگ به پزشکی قانونی مراجعه کردند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۰ درصد افزایش داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ علی عباسی، مدیرکل پزشکی قانونی استان گفت: طی شش ماه امسال ۸۸ مصدوم ناشی از گازگرفتگی سگ برای بررسی صدمات و جراحات به پزشکی قانونی مراجعه کردند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۰ درصد افزایش داشت.

وی با بیان اینکه از این موارد ۵۸ نفر مرد و مابقی زن هستند، افزود: بیشترین سن مصدومین ناشی از گازگرفتگی سگ بین ۳۱ تا ۴۰ سال با ۲۲ نفر و کمترین سن زیر ۱۰ سال با ۵ نفر گزارش شده است.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران تصریح کرد: بر اساس آمار ارجاعی از مراکز استان، بیشترین آمار گازگرفتگی سگ مربوط به شهرستان‌های بابل با ۱۱ مورد، رامسر و چالوس هر کدام با ۹ مورد و کمترین آن مربوط به شهرستان‌های بابلسر و جویبار هر کدام با یک مورد گزارش شده است.

عباسی یادآور شد: در سال گذشته (۱۴۰۳) ۱۶۳ مصدوم ناشی از گازگرفتگی سگ برای بررسی صدمات و جراحات به پزشکی قانونی مراجعه کردند که ۱۱۲ نفر مرد و مابقی زن بودند.