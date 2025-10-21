به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به گزارش روابط‌عمومی طرح‌های زیربنایی استان اصفهان، علیرضا صلواتی، مجری کل طرح‌های زیربنایی استان اصفهان اعلام کرد: تحقق این حجم از بتن‌ریزی در سه شیفت کاری در کوتاه‌ترین زمان ممکن، با هدف تسریع در تکمیل تقاطع و افزایش ایمنی عبور و مرور در محور‌های منتهی به دانشگاه آزاد اسلامی و کمربندی نجف‌آباد عملیاتی شد.

صلواتی، برنامه‌ریزی دقیق، هماهنگی تیم‌های اجرایی و استفاده از تجهیزات مناسب را در دستیابی به این موفقیت در اجرای طرح موثر دانست و افزود:طرح شهدای دانشجو که در سال گذشته با پیشرفت کندی همراه بود، در ماه‌های اخیر با تلاش شبانه‌روزی عوامل اجرایی و حمایت مسئولان شهرستان، شتاب قابل‌توجهی پیدا کرده است. مرحله بعد، بتن‌ریزی سقف پل غربی خواهد بود و با پایان آن، عمده عملیات ابنیه طرح تکمیل می‌شود.

وی ادامه داد: با برنامه زمان‌بندی دقیق، اجرای طرح با سرعت مطلوب ادامه دارد و به زودی شاهد بهره‌برداری از این طرح مهم شهری خواهیم بود.

صلواتی تأکید کرد: تأمین به‌موقع منابع مالی نقش تعیین‌کننده‌ای در ادامه روند طرح دارد؛ امیدواریم با همراهی مسئولان شهرستان و نمایندگان مجلس در استان، اعتبارات لازم تزریق شود و دستگاه‌های مرتبط، به‌ویژه در خصوص جابجایی دکل برق در ورودی زیرگذر، همکاری لازم را برای تسریع در تکمیل طرح داشته باشند.

وی افزود: طرح تقاطع غیرهمسطح شهدای دانشجو نجف‌آباد یکی از طرح‌های مهم ترافیکی غرب استان است که با بهره‌برداری از آن، کاهش بار ترافیکی، افزایش ایمنی تردد و ساماندهی ورودی‌های شهر محقق خواهد شد.