در جریان عملیات عمرانی تقاطع غیرهمسطح شهدای دانشجو نجفآباد، رکورد بتن ریزی سقف پل شرقی این طرح با حجم ۲۰۰۰ مترمکعب بتن در یک شبانه روز محقق شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به گزارش روابطعمومی طرحهای زیربنایی استان اصفهان، علیرضا صلواتی، مجری کل طرحهای زیربنایی استان اصفهان اعلام کرد: تحقق این حجم از بتنریزی در سه شیفت کاری در کوتاهترین زمان ممکن، با هدف تسریع در تکمیل تقاطع و افزایش ایمنی عبور و مرور در محورهای منتهی به دانشگاه آزاد اسلامی و کمربندی نجفآباد عملیاتی شد.
صلواتی، برنامهریزی دقیق، هماهنگی تیمهای اجرایی و استفاده از تجهیزات مناسب را در دستیابی به این موفقیت در اجرای طرح موثر دانست و افزود:طرح شهدای دانشجو که در سال گذشته با پیشرفت کندی همراه بود، در ماههای اخیر با تلاش شبانهروزی عوامل اجرایی و حمایت مسئولان شهرستان، شتاب قابلتوجهی پیدا کرده است. مرحله بعد، بتنریزی سقف پل غربی خواهد بود و با پایان آن، عمده عملیات ابنیه طرح تکمیل میشود.
وی ادامه داد: با برنامه زمانبندی دقیق، اجرای طرح با سرعت مطلوب ادامه دارد و به زودی شاهد بهرهبرداری از این طرح مهم شهری خواهیم بود.
صلواتی تأکید کرد: تأمین بهموقع منابع مالی نقش تعیینکنندهای در ادامه روند طرح دارد؛ امیدواریم با همراهی مسئولان شهرستان و نمایندگان مجلس در استان، اعتبارات لازم تزریق شود و دستگاههای مرتبط، بهویژه در خصوص جابجایی دکل برق در ورودی زیرگذر، همکاری لازم را برای تسریع در تکمیل طرح داشته باشند.
وی افزود: طرح تقاطع غیرهمسطح شهدای دانشجو نجفآباد یکی از طرحهای مهم ترافیکی غرب استان است که با بهرهبرداری از آن، کاهش بار ترافیکی، افزایش ایمنی تردد و ساماندهی ورودیهای شهر محقق خواهد شد.