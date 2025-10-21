پخش زنده
رئیس اداره راه و شهرسازی اهواز از دریافت ۷ فقره سند تک برگ برای هزار و ۶۰ هکتار از اراضی دولتی این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ایرج مومنی در خصوص اقدامات بعمل آمده برای دریافت اسناد تک برگ اراضی دولتی در اهواز گفت: این اداره همسو با سیاست گذاریهای معاونت املاک و حقوقی ادارهکل راه و شهرسازی استان در راستای حراست از اراضی ملی و دولتی، اخذ سند و تبدیل اسناد دفترچهای به اسناد مالکیت تک برگ را در اولویتهای کاری قرار داده است.
وی با بیان اینکه اجرای قانون جامع حدنگار موسوم به (کاداستر) گامی مهم برای پیشگیری از وقوع پدیده زمینخواری به شمار میرود، افزود: افزایش ضریب حفاظتی، کاهش عوامل تخریب و جلوگیری از تجاوز و تعدی به اراضی ملی، دسترسی آسان به اطلاعات مالکیت دولت و همه مالکان املاک از نظر محل و موقعیت آن، بهروزرسانی اطلاعات نقشهها و کاهش اختلافات حقوقی مردم را میتوان بخشی از اهداف مهم اجرای این قانون عنوان کرد.
مومنی اظهار داشت: با تلاش و پیگیریهای بعمل آمده ۷ فقره سند تک برگ برای هزار و شصت هکتار از اراضی دولتی شهرستان اهواز به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن اخذ شده است.
رئیس اداره راه و شهرسازی اهواز در پایان تصریح کرد: از این میزان اراضی دولتی برای ۵۰۹ هکتار سند جدید اخذ شده و مابقی تبدیل به اسناد دفترچهای شده است.