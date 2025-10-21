۲۹ مهر، روز ملی کوهنورد
روز ملی کوهنورد، فرصتی است برای پاسداشت آنانی که با همت، صبوری و عشق به طبیعت، قلههای بلند را درمینوردند.
کوهنوردی نهتنها ورزشی فردی، بلکه آیینی از معرفت، همبستگی و احترام به محیطزیست است؛ آیینی که فرهنگ زیستن در ارتفاع و اندیشیدن در وسعت را به ما میآموزد.
توچال، به عنوان نزدیکترین مسیر کوهستانی به پایتخت، جایگاه ویژهای در میان دوستداران طبیعت و کوهنوردی دارد. دسترسی آسان از دل تهران به ارتفاعات برفگیر و پاک این منطقه، فرصتی بینظیر برای شهروندان پایتخت فراهم کرده است تا در کمترین فاصله از زندگی روزمره، به آرامش کوه پناه ببرند و نشاط و سلامتی را تجربه کنند.
در طول سالهای فعالیت، توچال همواره میزبان هزاران کوهنورد حرفهای و خانوادههایی بوده است که با عشق به ارتفاعات، مسیرهای متنوع و ایمن این مجموعه را پیمودهاند.
زیرساختهای استاندارد، مسیرهای کوهپیمایی، تلهکابین و امکانات ورزشی متنوع، توچال را به یکی از قطبهای اصلی کوهنوردی و ورزشهای کوهستانی در کشور بدل کرده است.
۲۹ مهر روز ملی کوهنورد، یادآور پیوند عمیق انسان با کوه و نمادی از اراده و استقامت باشد؛ و توچال همچنان مأمن امن و در دسترس کوهنوردانی باشد که در جستوجوی آرامش، به قلهها مینگرند و از دامنهها آغاز میکنند.