به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان چادگان گفت: حدود ۷۰۰ خانوار در این شهرستان برای دریافت زمین در طرح جوانی جمعیت در سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن اقدام کردند که ثبت نام بیش از ۳۸۰ متقاضی پالایش شده است.

شهاب ایمری افزود: هم اکنون ۲۱۲ پلاک زمین مسکونی به حائزان شرایط جوانی جمعیت (خانوار‌هایی که فرزند سوم به بعدشان پس از ۲۴ مهرماه ۱۴۰۰ متولد شده‌اند و همچنین خانوار‌های دارای ۴ فرزند زیر ۲۰ سال) در شهر‌های چادگان و رزوه تخصیص داده شده است.

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان چادگان ادامه داد: از متقاضیان ثبت نامی برای طرح نهضت ملی مسکن این شهرستان بیش از ۳۹۰ نفر در شهر‌های چادگان و رزوه تأیید نهایی شدند.

وی گفت: همچنین تاکنون ۲۶۳ برگ سند در سایت نهضت ملی مسکن شهر رزوه دریافت شده است.

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان چادگان افزود: در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ثبت نام متقاضیان از طریق سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن به نشانی saman.mrud.ir در قسمت جوانی جمعیت اجرا می‌شود.