به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یوسف حجت در مراسم استقبال از نو دانشجویان با تبریک آغاز سال تحصیلی به همه دانشگاهیان به ویژه دانشجویان بر نقش بی‌بدیل دانشگاه‌ها در پیشرفت کشور تأکید کرد و گفت: تقریباً تمام مسئولانی که امروز کشور را اداره می‌کنند و در حوزه‌های مختلف از اقتصاد وسلامت و فناوری تا مسائل نظامی و دفاعی نقش‌آفرینی دارند، از دل دانشگاه‌ها بیرون آمده‌اند.

وی با ابراز خرسندی از برگزاری آئین آغاز سال تحصیلی در دانشگاه تربیت مدرس، این دانشگاه را «مولود انقلاب اسلامی» توصیف کرد که در چهار دهه فعالیت خود توانسته در زمره برترین دانشگاه‌های کشور قرار گیرد.

حجت گفت: دانشگاهیان بیش از هر چیز انتظار منزلت و احترام دارند و کوتاهی در حفظ شأن آنان خسارت‌بار است. خوشبختانه در دولت چهاردهم توجه به دانشگاهیان افزایش یافته، اما این توجه باید با بهره‌گیری از نظرات آنان در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور تکمیل شود.

وی تأمین معیشت و مسکن اعضای هیئت علمی، نوسازی تجهیزات پژوهشی و حمایت از فعالیت‌های علمی را از دیگر ضرورت‌ها دانست و تأکید کرد: استادی که نگران نیاز‌های اولیه زندگی است، نمی‌تواند نوآوری و پژوهش را توسعه دهد. تجهیزات فرسوده نیز پاسخگوی تحقیقات روز نیستند و لازم است اعتبارات ویژه‌ای برای نوسازی زیرساخت‌ها تخصیص یابد.

رئیس دانشگاه تربیت مدرس با انتقاد از «خودتحریمی» در دانشگاه‌ها، گفت: در حالی که دانشگاه‌های رقیب با جذب اساتید از ملیت‌های مختلف رشد سریعی را تجربه می‌کنند، ما حتی از همکاری با نخبگان ایرانی دوتابعیتی نیز محرومیم. تحریم‌های داخلی دست دانشگاه‌ها را از همکاری‌های بین‌المللی کوتاه کرده و مانع بهره‌گیری از فرصت‌های علمی موجود شده است.

وی افزود: طبق قانون، دانشگاه‌ها باید در چارچوب مصوبات هیئت امنا عمل کنند، اما در عمل با آنان همچون دستگاه‌های دولتی رفتار می‌شود و این روند کند و پیچیده مانع مدیریت چابک دانشگاه‌هاست.

حجت با بیان اینکه جذب اعضای هیئت علمی برجسته باعث رشد دانشگاه‌ها می‌شود، خاطر نشان ساخت: دانشگاه‌ها باید این اختیار را داشته باشند که در سقف تعیین شده، افراد نخبه را به انتخاب خود جذب کنند، اما متاسفانه فرایند جذب دچار بروکراسی پیچیده‌ای شده و بخش عمده‌ای از اختیارات از دانشگاه‌ها گرفته شده است.

رییس دانشگاه در بخش پایانی سخنانش، خطاب به دانشجویان نوورود گفت: دانشگاه فقط محل گرفتن مدرک نیست؛ اینجا باید شخصیت شما شکل بگیرد، مهارتتان افزایش یابد و تفکر انتقادی را بیاموزید. ایام دانشجویی از بهترین دوران زندگی است، آن را به مسائل کم‌اهمیت روزمره نگذرانید و برای ساختن آینده کشور آماده شوید.