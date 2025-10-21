هشدار دامپزشکی خراسان رضوی:
دامداران خطر بروز تب برفکی را در دامها جدی بگیرند
اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی به دامداران این استان هشدار داد خطر بروز تب برفکی را جدی بگیرند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، رییس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی با اشاره به اطلاعیه اخیر سازمان دامپزشکی کشور مبنی بر بروز تب برفکی در برخی مناطق و استانها، از دامداران استان خواست تا ضمن رعایت قوانین و دستورالعملهای دامپزشکی، سرمایه دامی خود را در مقابل این بیماری خطرناک و واگیر دامی مصون کنند.
دکتر ناصر دربان مقامی تاکید کرد: دامداران باید از رفت و آمدهای غیرضروری افراد در واحد دامپروری به ویژه افرادی که به هر نحو، با دام و فرآوردههای دامی در تماس هستند یا به میادین دام تردد میکنند، ممانعت کنند و در صورت وجود دامهای غیر واکسینه و حساس در مقابل بیماری تببرفکی، مراتب را در اسرع وقت به اطلاع شبکه دامپزشکی شهرستان برسانند تا زیر پوشش واکسیناسیون قرار گیرند.
او مرگ و میر و تلفات برهها و گوسالهها، قطع ناگهانی اشتهای دام به سبب ایجاد تاولهای دهانی و تمایل نداشتن دام به خوردن خوراک، وقوع لنگش، افت تولید، کاهش تولید شیر و یا قطع ناگهانی آن و سقط جنین در دامها را از جمله علایم بیماری تب برفکی برشمرد.
دربان مقامی تاکید کرد: دامداران در صورت مشاهده هرگونه علائم بالینی مخاطی واگیردار در گله یا سایر نشانیهای اعلام شده، مراتب را در اسرع وقت به اطلاع نزدیکترین شبکه دامپزشکی برسانند و یا با سامانه پیام کوتاه روابط عمومی اداره کل به شماره ۳۰۰۰۰۱۵۱۲ ارتباط برقرار کنند.
رییس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی با اشاره به تشدید برخورد علیه حاملان غیر مجاز دام، از دامداران خواست تا افراد خاطی که توجهی به رعایت شرایط امنیت زیستی و بهداشتی نکرده و مبادرت به حمل و نقل دام بدون مجوز دامپزشکی میکنند را به شبکههای دامپزشکی شهرستانها معرفی کنند تا دامپزشکی برخوردهای لازم را از طریق مراجع قضایی انجام دهد.
دربان مقامی با اشاره به اهمیت خسارات بالای تب برفکی به صنعت دامپروری از نیروی انتظامی نیز خواست از هرگونه نقل و انتقال دامها بدون مجوز بهداشتی دامپزشکی جلوگیری کند.
تب برفکی بیماری واگیردار دامهای زوج سم است که قابل انتقال به انسان نیست و مهمترین تهدید آن خسارت اقتصادی است.
حدود ۱۰ درصد جمعیت دامی کشور به ظرفیت ۱۵ میلیون راس در استان خراسان رضوی وجود دارد.