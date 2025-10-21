امضای تفاهم نامه با خیران برای ساخت ۸ مدرسه در تربت جام
تفاهم نامه ساخت ۸ مدرسه با خیران مدرسه ساز در تربت جام بسته شده است.
عادل اسدی با تاکید بر رفع مطالبات والدین دانش آموزدختر روستایی برای ادامه تحصیل افزود: دانش آموزان دخترروستایی نباید از ادامه تحصیل باز بمانند و باید برای آنان امکانات اسکان در مدارس شبانه روزی مهیا شود.
فرماندار تربت جام نیز باقدردانی از اقدامات خداپسندانه خیران مدرسه ساز وهمچنین جمع آوری کلاسهای کانکسی خاطر نشان کرد:کلاس کانکسی در برخی مدارس شهرستان زیبنده دانش آموزان نیست و باید جمع آوری شود.
مه آبادی با تاکید بر هدایت تحصیلی و مهارت آموزی دانش آموزان گفت:کسب مدرک تحصیلی همراه با مهارت آموزی آینده دانش آموزان تامین میشود.