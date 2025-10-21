همایش گرامیداشت روز جهانی عصای سفید در آموزش و پرورش شهرستان ماسال همایش گرامیداشت روز جهانی عصای سفید در آموزش و پرورش شهرستان ماسال همایش گرامیداشت روز جهانی عصای سفید در آموزش و پرورش شهرستان ماسال همایش گرامیداشت روز جهانی عصای سفید در آموزش و پرورش شهرستان ماسال

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ مدیرکل بهزیستی گیلان در همایش گرامیداشت روز جهانی عصای سفید در آموزش و پرورش شهرستان ماسال که با حضور مسئولان، نابینایان و خانواده خانواده‌های آن‌ها برگزار شد، گفت: تاکنون ۵۱ هزار و ۶۰۰ توانخواه در استان شناسایی شده‌اند که از این تعداد، حدود ۱۴ درصد مشکل بینایی و ۱۳ درصد هم اختلال شنوایی دارند.

رضا جعفری با بیان اینکه ۳۰ درصد از توانخواهانی که مشکل بینایی دارند، به آسیب شدید و ۹ درصد به آسیب متوسط مبتلا هستند، افزود: این افراد وسایل کمک توانبخشی مانند عینک، لپ‌تاپ و کاغذ بریل دریافت کرده‌اند.

وی همچنین از ارائه خدمات آموزشی، حمایتی و توانمند سازی به ۲۱۱ دانش آموز و ۴۴ دانشجوی تحت پوشش بهزیستی گیلان خبر داد و گفت: برای جلوگیری از بروز معلولیت‌های ژنتیکی، به خانواده‌های ۴ هزار و ۲۰۰ مددجو در سال گذشته خدمات مشاوره ژنتیک ارائه شد.

سعید قسمت پور فرماندار ماسال هم در این همایش با قدردانی از تلاش‌های اداره کل بهزیستی گیلان برای خدمات رسانی به مددجویان و توانخواهان، گفت: خدمات رسانی به توانخواهان و فراهم کردن شرایط حضور فعال آنان‌ها در جامعه، سطح بالای فرهنگ انسانی و اجتماعی جامعه را نشان می‌دهد که این امر باید در همه برنامه‌های توسعه‌ای شهرستان لحاظ شود.