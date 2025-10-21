پاریس، پایتخت هزاران ایده آزاد، این روز‌ها قاضی محکمه صدایی شده است که تنها جرمش، حمایت از مظلومیت است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مهدیه اسفندیاری دستگیر شد. اتهام: حمایت از غزه! فرانسه، در قامت مدعی آزادی بیان، یک بار دیگر استاندارد دوگانه خود را رو کرد.

مهدیه اسفندیاری، بانوی ایرانی مقیم فرانسه، در سرزمین مدعیان آزادی و حقوق بشر، تنها به جرم همراهی با غزه در فضای مجازی، به بند کشیده شد.

این همان ریاکاری تاریخی غرب است؛ چرا که آزادی بیان، تنها تا مرز منافع قدرت‌ها اعتبار دارد.

وقتی پای حقیقت فلسطین در میان باشد، قلم تبدیل به شمشیر و صفحه شخصی، تبدیل به ترویج تنفر می‌شود!

اما زنجیر‌های پاریس، تنها جرقه‌ای برای بیداری در شرق شد و هزاران کیلومتر دورتر، در قلب ایران، دانش آموزان دبیرستان دخترانه علوم و معارف اسلامی ساری به ندای حق پاسخ دادند.

صدا‌ها خاموش نمی‌شوند

زنگ انشای این مدرسه، زنگ بیداری بود و این نوجوانان دریافته‌اند وجدان جهانی، مرز نمی‌شناسد. قلم‌ها برخاستند تا بگویند: اگر صدای یک بانو را در غرب خاموش کردید، نسل‌های ما اینجا، فریادگر آن خواهند بود.

این، پاسخ نسل نوی ایران، به تزویر رسانه‌ای غرب است.

یکی از دانش آموزان نوشت که دیوار‌های زندان نمی‌تواند بانوی ما را ساکت کند و نور حقیقت، از پشت میله‌ها هم جهان را روشن می‌کند.

دیگری نوشت که ما از مهدیه اسفندیاری آموختیم که باید شجاع بود و باید ایستاد تا همه بدانند، او تنها نیست… قلب هزاران ایرانی، امضای پای این ایستادگی‌اند.

یکی دیگر از دانش آموزان نوشت: حمایت از مظلوم، خط قرمز ندارد و پیام نسل امروز ایران، به مدعیانی که دهان حقیقت را می‌بندند، واضح است: صدا‌ها خاموش نمی‌شوند؛ آن‌ها تکثیر می‌شوند.

بیانیه‌ای از عمق وجدان یک نسل

زنگ انشاء، این‌بار به جای درس‌های عادی، تبدیل به بیانیه‌ای شد از عمق وجدان یک نسل.

دانش‌آموزان ما، امروز با قلم خود، دیوار‌های پاریس را شکستند.

دانش آموزان معتقدند که مهدیه اسفندیاری تنها نیست و اگر نامش در لیست زندانیان است، در دفتر انشای ما، در صدر قهرمانان است.

یکی از دانش آموزان که نامش مهدیه بود نوشته است: ما نمی‌گذاریم سکوت، حقیقت را بپوشاند و صدای ما ادامه راه اوست و ما همه مهدیه اسفندیاری هستیم.

دستگیری، بهای آزادی بیان

تاریخ، سکوت پاریس را ثبت خواهد کرد، اما صدای نسل جدید، هرگز خاموش نخواهد شد. پشت دیوار‌های سلول، اراده قوی‌تر می‌شود و مهدیه می‌داند که دستگیری، تنها بهای آزادی بیان است.

پیام ما به پاریس شفاف است: اقدامات سرکوبگرانه شما، تنها حمایت را چند برابر می‌کند. جهان نظاره گر است و هر تلاشی برای پنهان کردن حقیقت، در نهایت به افشای استاندارد‌های دوگانه شما منجر خواهد شد.