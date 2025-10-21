پخش زنده
امروز: -
در نخستین شب فرهنگی نمایشگاه کتاب، مردم با شور و شوق در کنار حسین اکبری، مجری محبوب کودک و نوجوان، شبی بهیادماندنی ساختند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، جشن شب فرهنگی در نمایشگاه کتاب، با حضور پرشور مردم، کودکان و نوجوانان، شبی بهیادماندنی را رقم زد.
فضای شاد و صمیمی این مراسم با اجرای پرانرژی حسین اکبری، مجری محبوب کودک و نوجوان، رنگ و بویی از شادی، کتاب و امید به خود گرفت و حالوهوایی متفاوت برای خانوادهها ایجاد کرد.
در این مراسم، کودکان با بازیها، سرودها و گفتوگوهای صمیمی، لحظاتی پر از خنده و انرژی را تجربه کردند و در کنار خانوادههایشان، دقایقی ناب از شادی و یادگیری را سپری نمودند.
فضای جشن سرشار از هیجان و مهربانی بود و هدف آن، ترویج فرهنگ کتابخوانی و تشویق نسل نوجوان به دوستی با کتاب به شکلی شاد و جذاب دنبال شد.