به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون نظارت بر بهره‌برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در سومین نشست توجیهی برخط مانور سراسری استقرار گروه‌های واکنش سریع کشور گفت: نظم‌دهی، افزایش آگاهی عمومی، ترویج تفکر حرفه‌ای، شناسایی نقاط قوت و ضعف، انتقال تجربه‌ها، دانش‌افزایی، کاهش خسارت و تقویت اعتماد به نفس نیرو‌های عملیاتی از اهداف برگزاری این مانور است.

علیرضا جزء قاسمی با بیان اینکه این مانور با حضور شرکت‌های البرز، تهران، چهارمحال و بختیاری، سمنان، قم، قزوین، مرکزی، یزد و کاشان برگزار شده است، ادامه داد: حوادث شبیه‌سازی‌شده، تنها راه سنجش واقعی توانایی‌ها و آمادگی گروه‌ها برای مقابله با بحران‌های واقعی است.

در این نشست همچنین مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت مهندسی آبفای کشور با تاکید بر رعایت نظم و انضباط بعنوان ستون اصلی هر عملیات موفق گفت: بسیاری از مردم از سختی‌های کار در صنعت آب و فاضلاب بی‌اطلاع هستند و این مانور فرصتی استثنایی برای آشنایی عمومی با چالش‌ها و تلاش‌های روزمره کارکنان این صنعت حیاتی است.

محمد امجد همچنین بر اهمیت کار هوشمند، تفکر سیستمی بلندمدت و جانشین‌پروری در این مانور تأکید کرد و گفت: موفقیت در بحران‌ها تنها با برنامه‌ریزی پیشگیرانه و توسعه مهارت‌های عملیاتی ممکن است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان نیز گفت: خوداتکایی، توانمندسازی، یکپارچگی و نظام‌مندی فعالیت‌ها از مهم‌ترین اصول برگزاری این مانور است.

ناصر اکبری افزود: در این تمرین، نیرو‌های عملیاتی با سناریو‌های واقع‌گرایانه از جمله سیل، زلزله و حوادث غیرمترقبه دیگر مواجه می‌شوند تا توانایی‌های واقعی استان‌ها در مهار بحران‌ها سنجیده شود.

نخستین مانور استقرار گروه‌های واکنش سریع شرکت‌های آب و فاضلاب ایران در شرایط بحران، ۶ تا ۹ آبان همزمان با هفته پدافند غیرعامل، با محوریت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و به میزبانی آبفای استان اصفهان در پژوهشگاه نیرو مرکز اصفهان برگزار می‌شود.