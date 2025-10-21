پخش زنده
امسال، سقف تسهیلات قرضالحسنه برای طرحهای اشتغالزایی نسبت به سال گذشته افزایش یافته و اولویت با طرحهای خودکفایی و مشاغل خانگی پایدار است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، این تسهیلات با همکاری شبکه بانکی کشور و با کارمزد چهار درصد پرداخت میشود و تاکنون هزاران نفر از مددجویان و کارآفرینان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی از این طرح بهرهمند شدهاند.
طوسی، مدیرکل کمیته امداداستان،از افزایش میزان تسهیلات حمایتی قرضالحسنه به مشاغل تحت پوشش این نهاد در خبر صبحدم، توضیحات بیشتری ارائه داد.