پخش زنده
امروز: -
دبیر اجرایی ویژه برنامه «والزیتون» گفت: در این برنامه کتاب ترجمه و تالیفی با محوریت مقاومت و فلسطین که در ۲ سال گذشته منتشر شده بود، معرفی و بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ،محمدمهدی شیخ صراف با حضور در برنامه سلام خبرنگار شبکه خبر گفت :در این مراسم که با حضور جمعی از نویسندگان و مترجمان این در حوزه مقاومت در حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار شد، ۱۷ عنوان کتاب ترجمه و تالیفی با محوریت مقاومت و فلسطین که در ۲ سال گذشته منتشر شده بود، معرفی شد.
وی افزود: در این مراسم که با همکاری انتشارات امیر کبیر و سوره مهر برگزار شد، هر یک از نویسندگان و مترجمان به خواندن برشی از متن و ارائه توضیحاتی در خصوص آثار خود پرداختند.
شیخ صراف گفت: کتابهای «ریشه»، «دخترک ارغوانی»، «اطلس روابط رژیم صهیونیستی»، «صبح شبات»، «خنده در اشغال»، «من شیرین ابوعاقله هستم»، «سایه کلیدها»، «تانکی زیر درخت کریسمس»، «چشم بیت لحم»، «آسمان گریست» و «آینههای فرشتگان» اثار منتشر شده از انتشارات امیرکبیر است.
وی افزود: «صمود»، «یازده زندگی»، «پایی در غزه»، «لهجههای غزهای»، «زندگی در قرن ۲۱» و «خارو میخک» هم ۶ عنوان کتابی است که در نشر سوره مهر ارائه شده است.
دبیر اجرایی ویژه برنامه «والزیتون» گفت: این مراسم که با هدف معرفی و تبیین کتاب های یادشده در حوزه آرمان مقاومت و فلسطین برگزار شد، با پخش کلیپ، اجرای نمایش رادیویی در قالب برنامه فرهنگی «والزیتون» همراه بود.