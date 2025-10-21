پخش زنده
طرح میدان همدلی برای افزایش سرانه ورزشی مدارس با مشارکت اولیا و دانش آموزان در آباده در حال اجرا است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،معاون فضا و تجهیزات ورزشی دفتر تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش گفت: در کشور ۴۸۴ فضای ورزشی مورد بهره برداری قرار گرفت که ۱۱ زمین چمن مصنوعی و کلاس تربیت بدنی در مدارس شهرستان آباده از جمله این طرحها است.
محمدزاده هدف از اجرای طرح میدان همدلی را توسعه فضاهای ورزشی درون مدرسهای بیان کرد و افزود: این طرح با مشارکت اولیاء دانش آموزان در مدارس در حال اجرا است و امسال در طی چهار مرحله، امکانات ورزشی مدارس به بهره برداری رسیده و مرحله چهارم آن به میزبانی شهرستان آباده است که به صورت همزمان در سراسر کشور افتتاح میشود.
همچنین خلیفه مدیر آموزش و پرورش آباده بیان کرد: این طرح در شهرهای آباده، ایزدخواست و سورمق با هزینه بیش از ۵۸ میلیارد ریال با مشارکت مردمی به بهره برداری رسیده است.
شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.