به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،معاون فضا و تجهیزات ورزشی دفتر تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش گفت: در کشور ۴۸۴ فضای ورزشی مورد بهره برداری قرار گرفت که ۱۱ زمین چمن مصنوعی و کلاس تربیت بدنی در مدارس شهرستان آباده از جمله این طرح‌ها است.

محمدزاده هدف از اجرای طرح میدان همدلی را توسعه فضا‌های ورزشی درون مدرسه‌ای بیان کرد و افزود: این طرح با مشارکت اولیاء دانش آموزان در مدارس در حال اجرا است و امسال در طی چهار مرحله، امکانات ورزشی مدارس به بهره برداری رسیده و مرحله چهارم آن به میزبانی شهرستان آباده است که به صورت همزمان در سراسر کشور افتتاح می‌شود.

همچنین خلیفه مدیر آموزش و پرورش آباده بیان کرد: این طرح در شهر‌های آباده، ایزدخواست و سورمق با هزینه بیش از ۵۸ میلیارد ریال با مشارکت مردمی به بهره برداری رسیده است.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.