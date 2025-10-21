در آستانه برگزاری دیدار تیم‌های چادرملوی اردکان و خیبر خرم‌آباد در چارچوب هفته هشتم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشور، استاندار یزد به همراه معاونان خود از ورزشگاه شهید نصیری یزد بازدید کرد .

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد ، در آستانه برگزاری دیدار تیم‌های چادرملوی اردکان و خیبر خرم‌آباد در چارچوب هفته هشتم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشور، استاندار یزد به همراه معاونان خود از ورزشگاه شهید نصیری یزد بازدید کرد و از نزدیک روند آماده‌سازی این مجموعه برای میزبانی مسابقه روز جمعه را بررسی کردند.

در این بازدید، استاندار یزد ضمن قدردانی از تلاش شبانه‌روزی دستگاه‌های اجرایی و پیمانکاران پروژه گفت:رفع ۳۹ ایراد اعلام‌شده از سوی سازمان لیگ در مدت چهار ماه و نیم، نشان‌دهنده عزم و هم‌افزایی مجموعه‌های اجرایی استان برای بازگرداندن شور فوتبال به یزد است.

بر اساس اعلام مسئول استانداردسازی ورزشگاه‌های کشور، پس از رفع نواقص و بازدید نهایی، ورزشگاه شهید نصیری یزد مجوز برگزاری دیدار‌های لیگ برتر را دریافت کرده است.

برای بهسازی و رفع ایرادات این ورزشگاه، از جمله بازسازی سکوها، به‌روزرسانی سیستم روشنایی و صوت، بهبود رختکن‌ها و سرویس‌های بهداشتی، ایجاد مسیر‌های ایمن ورود و خروج تماشاگران و نوسازی چمن، بیش از ۱۱۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

با صدور مجوز نهایی، پس از چند ماه انتظار، هواداران فوتبال در یزد می‌توانند روز جمعه شاهد برگزاری دیدار خانگی تیم چادرملو‌ی اردکان در ورزشگاه شهید نصیری باشند.