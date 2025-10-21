به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، فرمانده انتظامی شاهرود از شناسایی و دستگیری شکارچی غیرمجاز و کشف یک قبضه اسلحه شکاری غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ علی اسکندری گفت: در پی کسب خبری مبنی بر فعالیت فردی سودجو در زمنیه شکار غیرمجاز در شهرستان شاهرود، پیگیری موضوع به صورت وی‍ژه در دستور کار کلانتری ۱۲ بسیج قرار گرفت.

وی با اشاره به دستگیری این فرد افزود: در بازرسی از مخفیگاه متهم یک قبضه اسلحه شکاری غیرمجاز همراه تعدادی فشنگ شکاری کشف شد.

در پارک ملی توران هم ، ماموران حفاظت از محیط زیست یک قبضه سلاح شکاری غیرمجاز را کشف کردند.

محیط‌بانان و همیاران طبیعت واحد دلبر در پارک ملی توران حین انجام مأموریت گشت و کنترل، متوجه حضور یک فرد مظنون به شکار غیرمجاز شدند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان گفت : مأموران در لحظه‌ای مناسب اقدام به صدور فرمان ایست کردند اما با وجود هشدار مأموران، فرد متخلف از محل گریخت و در جریان این عملیات، یک قبضه سلاح شکاری غیرمجاز کشف و ضبط شد.

سعید یوسف پور گفت : اقدامات قانونی برای شناسایی و دستگیری فرد متخلف در دست پیگیری است. ا

در مجن هم شکارچیان غیرمجاز دستگیر و از آنها ۲ رأس لاشه گوسفند وحشی کشف شد. با تلاش چند ساعته محیط بان ها شکارچیان متخلف دستگیر شدند

قربانلو رئیس محیط‌زیست شهرستان شاهرود گفت : در بازرسی از منزل متخلفان، اجزای سلاخی‌شده دو رأس گوسفند وحشی، یک قبضه سلاح شکاری دولول و ۱۰ تیر فشنگ چارپاره کشف و ضبط گردید.