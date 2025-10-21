با توجه به کاهش حجم مخزن سد زاینده رود، نیروگاه این سد در اصفهان از مدار تولید خارج شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان گفت: سال گذشته در هفتم بهمن ماه نیروگاه سد زاینده رود از مدار بهره برداری خارج شد و به عبارتی با توجه به شرایط مخزن این سد در سالجاری خروج نیروگاه بیش از سه ماه زودتر از سال گذشته در حال وقوع است.

حسن ساسانی افزود: با خروج نیروگاه سد زاینده‌رود تخلیه آب از دریچه‌های تخلیه تحتانی و با ترازی در حدود ۲۶ متر پایین‌تر آغاز می‌شود.

وی با اشاره به آخرین وضعیت بحرانی سد زاینده‌رود تا بیست و هشتم مهرماه سالجاری ادامه داد: ذخیره سد زاینده‌رود در حال حاضر ۱۵۲ میلیون مترمکعب است که در سال گذشته در چنین روزی ۲۵۴ میلیون مترمکعب و در بلندمدت ۶۵۰ میلیون متر مکعب بوده است.

حسن ساسانی افزود: ذخیره کنونی نشان‌دهنده کاهش نگران کننده ۴۰ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته و کاهش ۷۶ درصدی در مقایسه با میانگین بلندمدت است. این موضوع لزوم توجه جدی به کاهش مصارف در ادامه‌ی سال آبی تا شروع بارش‌ها برای سه استان را مورد تاکید قرار می‌دهد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان گفت: هم اکنون تنها حدود ۱۱ درصد از ظرفیت یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون مترمکعبی سد زاینده‌رود پر است و ۸۹ درصد مخزن این سد خالی است.

حسن ساسانی همچنین از تمامی مصرف‌کنندگان درخواست کرد که با کاهش مصرف، شرکت آب منطقه‌ای را برای تداوم تامینِ آب شربِ با کیفیت یاری کنند.

سد زاینده‌رود به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین سد‌های مرکز کشور و تأمین‌کننده حیاتی آب شرب، محیط‌زیست، کشاورزی و صنعت در منطقه مرکزی ایران، در سال ۱۳۴۹ بهره‌برداری شد. این سد دو قوسی شکل در ۱۱۰ کیلومتری غرب اصفهان در شهرستان چادگان قرار دارد.