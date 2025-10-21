پخش زنده
امروز: -
شاگردان محرم نوید کیا امروز برای کسب سه امتیار سرنوشت ساز پا به نقش جهان میگذارند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ تیم فوتبال سپاهان اصفهان در هفته سوم مرحله گروهی رقابتهای لیگ قهرمانان سطح دو آسیا در گروه C، عصر امروز (۲۹ مهر) در دیدار حساس از ساعت ۱۷:۱۵ در ورزشگاه نقشجهان به مصاف تیم آخال ترکمنستان میرود.
رقابت در گروه C لیگ قهرمانان سطح ۲ آسیا پس از حذف نماینده هند فشردهتر شده و سپاهان اصفهان که تنها یک بازی داشته و بدون امتیاز است، برای ماندن در این رقابتها، چارهای جز پیروزی مقابل آخال ترکمنستان ندارد تا با کسب اولین بُرد، به صدرنشین گروه (الحسین اردن) نزدیک و مسیر صعود را روشن کند.
محمدرضا اخباری، امین حزباوی، محمد دانشگر، آریا یوسفی، احسان حاجصفی، امید نورافکن، عارف حاجیعیدی، ریکاردو آلوز، ایوان سانچس، آریا شفیعدوست و مجید علیاری از نظر کارشناسان ورزشی ترکیب احتمالی تیم سپاهان را تشکیل میدهند.
به دلیل کیفیت پایین چمن ورزشگاه میزبان در ترکمنستان، و موافقت AFC، این بازی (که در تقویم رسمی دیدار رفت و به میزبانی آخال است) و همچنین بازی برگشت، هر ۲ در ورزشگاه نقشجهان اصفهان برگزار خواهد شد.