به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خانمیرزا گفت: با تلاش مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان خانمیرزا متخلفان شکار پرندگان وحشی شناسایی و دستگیر و همچنین متخلف شروع به شکار، دستگیر و پس از تشکیل پرونده، متهمان به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

فرهاد محمودی افزود: از متخلفین شکار چهار قبضه اسلحه غیر مجاز و ادوات شکار، همچنین از متخلف دیگر شکار پرنده در شهرستان خانمیرزا نیز یک قبضه اسلحه دو لول و یک قطعه کبک شکارشده، کشف و ضبط شد.