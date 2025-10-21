مرحله دوم طرح روشناییِ ورودی شهر گرمی به طول یک و نیم کیلومتر افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل نماینده مردم شهرستان های گرمی و انگوت در مجلس گفت: روشنایی جاده چهاربانده ورودی شهر گرمی به طول یک نیم کیلومتر به بهره برداری رسید.

خوش سیما افزود: ۲ ونیم کیلومتر باقی مانده تا دانشگاه آزاد گرمی از طریق راهداری در حال احداث است که تا یک ماه آینده افتتاح خواهد شد.

وی همچنین در خصوص روشنایی جاده رحیم لوی گرمی نیز بیان کرد: احداث این طرح به طول ۳ کیلومتر طبق قول مدیر عامل برق استان ظرف ده روز آینده کلنگ زنی خواهد شد.