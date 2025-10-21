پخش زنده
امروز: -
دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران گفت: چشمانداز ما ارتقای دیپلماسی علمی و فرهنگی ، بازسازی ساختار، تصویب بودجه مستقل و پیگیری ثبتهای جهانی جدید است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حسن فرطوسی در نشست خبری ضمن تشریح عملکرد یکساله کمیسیون ملی یونسکو در ایران و چشمانداز آینده این نهاد، گفت: برنامههای جاری مشارکتی با یونسکو با هدف جلب حمایت بینالمللی از اهداف ملی کشور در حال اجراست.
وی افزود: حضور فعال ایران در برنامههای یونسکو با هدف بازتاب دستاوردهای کشور و انتقال دانش و تجربه به دستگاهها، شرکتها و نهادهای مختلف دنبال شده است.
دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران با اشاره به ثبت جهانی قلعه الموت به عنوان میراث ملموس و آیینهای شب چله و مهرگان به عنوان میراث ناملموس فرهنگی ایران گفت: تلاش کردیم جایگاه تمدنی و فرهنگی کشور در گستره تمدن بشری برجسته شود.
فرطوسی افزود: از دیگر اقدامات این نهاد، تقویت کرسیهای یونسکو در دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور با دو رویکرد ایفای نقش مؤثر در شبکه داد و ستد علمی و تمرکززدایی از تهران است.
وی گفت: در سال گذشته چهار کرسی یونسکو پیگیری و تقویت شده و سیاست اصلی، گسترش کرسیهای فرهنگی در دانشگاههای خارج از پایتخت است.
دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران افزود: توانمندسازی مراکز نوع دوم یونسکو نیز در دستور کار بوده تا اشتراکگذاری دانش و تجربه در سطح ملی، منطقهای و بینالمللی بهینه شود.
وی افزود: در سال گذشته چهار کرسی یونسکو پیگیری و تقویت شده و سیاست اصلی، گسترش کرسیهای فرهنگی در دانشگاههای خارج از پایتخت است.
فرطوسی با اشاره به نقش یونسکو در توسعه «دیپلماسی شهری» اظهار داشت: شهرهای خلاق و یادگیرنده از جمله ظرفیتهای مهم یونسکو هستند و کمیسیون ملی در تلاش است دیپلماسی شهری ایران را ارتقا دهد.
به گفته وی در یک سال گذشته تمرکززدایی، توجه متوازن به مناطق مختلف کشور و تقویت فعالیتهای مشارکتی نهادهای مدنی برای ترویج آرمانهای یونسکو از جمله سیاستهای محوری کمیسیون بوده است.
دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران افزود: در سطح بینالمللی نیز تسهیل حضور نمایندگان دستگاههای ایرانی در نشستها و برنامههای جهانی یونسکو به منظور معرفی ظرفیتهای کشور از دیگر اقدامات این نهاد به شمار میرود.
فرطوسی در پایان با اشاره به برنامههای آینده گفت: چشمانداز ما ارتقای دیپلماسی علمی و فرهنگی، بازسازی ساختار، تصویب بودجه مستقل و پیگیری ثبتهای جهانی جدید است.
وی گفت: تاکنون سه نامه تحذیری و هشدارآمیز از سوی یونسکو درباره وضعیت برخی میراث جهانی در ایران دریافت کردهایم و کمیسیون ملی مطابق وظیفه ذاتی خود، موضوع را به متولیان امر گزارش داده است.
دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران افزود: این نامهها با هدف آگاهیبخشی و پیشگیری از هرگونه آسیب یا تعرض احتمالی به حریم آثار ثبتشده جهانی صادر شده است. کمیسیون ملی نیز بهعنوان نهاد هماهنگکننده، موضوع را به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی اطلاع داده و پیشنهاد برگزاری نشستهای هماندیشی تخصصی را ارائه کرده است.
فرطوسی تأکید کرد: کمیسیون ملی یونسکو نه نقش اجرایی دارد و نه مداخلهگر است؛ وظیفه ما آگاهیبخشی، هماهنگی و انتقال دیدگاههای فنی و تخصصی یونسکو به دستگاههای ذیربط است. البته تأکید داریم هیچگونه تعرضی به آثار تاریخی کشور از سوی یونسکو قابل پذیرش نیست و در ایران نیز چنین اتفاقی نخواهد افتاد.
وی با اشاره به بازدیدهای میدانی خود از تختجمشید و دیگر مناطق تاریخی گفت: در بازدیدهای اخیر، نکات لازم را در قالب گزارش رسمی به مراجع ذیربط منتقل کردیم. هرچند کمیسیون امکان فنی برای اقدام مستقیم ندارد، اما هشدارهای لازم بهصورت مکتوب صادر شده و بر ضرورت بررسی کارشناسی این موارد تأکید داریم.
دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران ادامه داد: از وزارت میراث فرهنگی و همچنین استانداری فارس درخواست کردیم که با حساسیت و دقت، موضوع حریم آثار تاریخی را پیگیری کنند. این میراث، امانت نیاکان ماست و باید با همه توان برای حفظ آن کوشید تا نسلهای آینده نیز از آن بهرهمند شوند.
فرطوسی در بخش دیگری از سخنانش به همکاریهای فرهنگی ایران با یونسکو اشاره کرد و گفت: یکی از افتخارات ما همکاری با کشور تاجیکستان برای ثبت میراث ناملموس منشور حقوق بشر کوروش است که در کنفرانس عمومی آینده یونسکو بهصورت قطعنامه به تصویب خواهد رسید.
وی با اشاره به گسترش تعاملات این نهاد با وزارت آموزش و پرورش گفت: یکی از افتخارات ما در سال گذشته، برقراری ارتباط مؤثر و مثبت با این وزارتخانه پس از سالها وقفه و حساسیتهای گذشته است. در این مدت، وزیر آموزش و پرورش به عنوان عضو شورای عالی کمیسیون ملی یونسکو همکاری نزدیکی با ما داشتهاند و حوزه بینالملل این وزارتخانه نیز با رویکردی سازنده وارد تعاملات شد.
دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران افزود: تاکنون چندین نشست مشترک میان کمیسیون ملی یونسکو و وزارت آموزش و پرورش برگزار شده و زمینه حضور دو معاون وزیر در نشست بینالمللی معلمان در شیلی فراهم شده است. همچنین در کنفرانس عمومی سمرقند و برنامه تخصصی هوش مصنوعی در تاشکند نیز نمایندگانی از وزارتخانههای آموزش و پرورش و علوم شرکت خواهند کرد.
فرطوسی با اشاره به اهمیت «شبکه مدارس وابسته به یونسکو» اظهار داشت: در جلسات مشترک با نهادهای نظارتی و وزارت آموزش و پرورش، ظرفیتهای این مدارس که تعداد آنها ۱۷ مدرسه است، مورد بررسی و تقویت قرار گرفته تا زمینه تعاملات دانشآموزی و اجرای برنامههای آموزشی مشترک فراهم شود.
وی تصریح کرد: مأموریت ما ایجاد اعتماد و همافزایی میان نهادهای داخلی و شبکه مدارس یونسکو است تا پس از دورهای وقفه، این مدارس دوباره فعال و پویا شوند. این شبکه میتواند با بهرهگیری از تجربیات جهانی، به ارتقای مهارتها و آموزشهای نوین در میان کودکان و نوجوانان کشور کمک کند.
دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران تأکید کرد: آموزش محیطزیست، ترویج صلح، گفتوگو و توسعه پایدار از محورهای اصلی فعالیت این مدارس است. در شرایطی که بسیاری از کشورها با کمبود معلم روبهرو هستند، جمهوری اسلامی ایران موفق به جذب و بهکارگیری چندصد هزار معلم شده است که این موضوع به عنوان یکی از دستاوردهای ارزشمند کشور در گزارشهای ارسالی به یونسکو منعکس خواهد شد.