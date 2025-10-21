به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم ملی هندبال جوانان دختر ایران امروز، سه‌شنبه، ۲۹ مهر از ساعت ۱۰:۳۰ به وقت تهران در دومین دیدار خود در سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان بحرین برابر ازبکستان به میدان رفت و ضمن ارائه یک بازی هماهنگ و درخشان، موفق شد دومین پیروزی خود را ثبت کند تا ۴ امتیازی شود.

تیم ملی هندبال دختران ایران که روز گذشته در یک بازی شگفت‌انگیز موفق شد برای نخستین بار از سد تیم قدرتمند چین بگذرد، امروز هم در ادامه روند موفق خود ازبکستان را ۲۴ -۲۷ شکست داد تا با انگیزه بیشتری آماده دیدار با قزاقستان در روز جمعه شود.

در این بازی باز هم زهرا افشاری عکس‌العمل‌های موفق درون دروازه داشت و بار‌ها مانع گلزنی مهاجمان ازبک شد هر چند نباید از بازی خوب دینا درخشان‌مهر، آسمان بدوی و دیانا رضایی و تمام ملی‌پوشان کشورمان به آسانی گذشت.

در دیگر دیدار‌های روز دوم در بخش هندبال دختران هند با قزاقستان و چین با تایلند دیدار می‌کند.

سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان فردا، ۳۰ مهر، با برگزاری مراسم افتتاحیه بطور رسمی آغاز می‌شود و تا ۹ آبان به میزبانی بحرین ادامه دارد.

در رقابت‌های بخش دختران تیم‌های ایران، چین، هند، قزاقستان، هنگ کنگ، ازبکستان و تایلند بصورت دوره‌ای با یکدیگر برای کسب مدال رقابت می‌کنند.