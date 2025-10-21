استخراج اسمی کانسنگ طلا از معادن خراسان جنوبی یک میلیون و ۹۰۰ هزار تن است که از ابتدای سال در این معادن ۳ میلیون و ۲۹۵ هزار تن باطله برداری صورت گرفته است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان در گفت‌و‌گو با خبرنگار صدا و سیما گفت:

پارسا افزود: از این میزان، ۱ میلیون و ۲۷۴ هزار تن کانسنگ طلا استخراج شده است که پس از فرآوری حدود ۴۴۰ کیلو طلای خالص استحصال شده است.

وی گفت: در خراسان جنوبی ۸ معدن طلا وجود دارد که ۵ معدن شامل معدن هیرد، شادان، گودکان، خونیک و خداآفرید فعال است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان افزود: مساحت معادن طلای استان حدود ۱۳۶ کیلومتر است و ذخیره کانسنگ طلا در این معادن ۶۶ میلیون تن است.

پارسا با بیان اینکه در معادن طلای استان ۵۴۸ نفر مشغول به کار هستند گفت: ۳ واحد فرآوری طلا شامل واحد هیرد در نهبندان، شادان و گودکان در خوسف فعال است.

وی افزود: بیشترین استخراج کانسنگ طلا مربوط به معادن شادان و هیرد است.