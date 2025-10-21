برپایی جشنواره اقوام در کرج
جشنواره اقوام در مجموعه تاریخی کاخ مروارید مهرشهر به مناسبت هفته فرهنگی شهر کرج راه اندازی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز
، جشنواره اقوام با حضور هنرمندان، تولیدکنندگان صنایع دستی و معرفی سوغات ایرانی برگزار می شود.
این رویداد فرهنگی میزبان ۷۲ غرفه فعال است که هر کدام نماینده بخشی از هنر یا سوغات اصیل ایرانی هستند.
محصولات باغی خاص منطقه و دستسازههایی که یادآور تاریخ کشاورزی و بافت اجتماعی قدیمی شهر کرج است به نمایش گذاشته شده است.
نمایشگاه و جشنواره اقوام و کرج قدیم تا ۱۲ آبان پذیرای علاقه مندان است.