به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ، جشنواره اقوام با حضور هنرمندان، تولیدکنندگان صنایع دستی و معرفی سوغات ایرانی برگزار می شود.

این رویداد فرهنگی میزبان ۷۲ غرفه فعال است که هر کدام نماینده بخشی از هنر یا سوغات اصیل ایرانی هستند.

محصولات باغی خاص منطقه و دست‌سازه‌هایی که یادآور تاریخ کشاورزی و بافت اجتماعی قدیمی شهر کرج است به نمایش گذاشته شده است.

نمایشگاه و جشنواره اقوام و کرج قدیم تا ۱۲ آبان پذیرای علاقه مندان است.



