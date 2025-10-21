دهمین یادواره شهید مدافع حرم شهید نادر حمید، به مدت دو روز در شهرستان باوی برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، براساس اطلاعیه کانون فرهنگی هنری شهید نادر حمید، دهمین یادواره شهید مدافع حرم نادر حمید به مدت دو روز در شهرستان باوی و در قالب طرح سه شنبه‌های تکریم شهدایی برگزار می‌شود.

طبق این اطلاعیه؛ یادواره این شهید والامقام در روز‌های سه شنبه و چهارشنبه ۲۹ و ۳۰ مهرماه راس ساعت ۸ و ۲۰ در شهرستان باوی، شهر ویس، روستای مویلحه، مقر پایگاه مقاومت بسیج اهل بیت (ع) برگزار خواهد شد.

اولین برنامه دهمین یادواره شهید مدافع حرم، نادر حمید ساعت ۸ صبح امروز ویژه دانش آموزان دختر اجرا شد و ساعت ۲۰ نیز ویژه عموم خواهران برگزار می‌شود.

گفتنی است؛ این یادواره ساعت ۸ صبح فردا، چهارشنبه ۳۰ مهرماه ویژه دانش آموزان پسر و ساعت ۲۰ نیز ویژه عموم برادران برگزار خواهد شد.

آیه‌های روحبخش این مراسم معنوی و فرهنگی را محمدصالح چلداوی قرائت خواهد کرد و مجری برنامه حاج جمیل حمید، مداح حاج احمد طرفی، سخنران سردار علیرضا هاتف و سرهنگ محمد عامری خواهند بود و گروه سرود بین المللی زهرائیون نیز اجرا برنامه دارند.