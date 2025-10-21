پخش زنده
مدیرکل بیمه سلامت مازندران از اختصاص ۴۸۰ میلیارد تومان اعتبار برای بیماران خاص و صعبالعلاج در استان خبر داد و گفت: تلاش میشود این اعتبار بهطور کامل جذب شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ ذوالفقار تقوی، مدیرکل بیمه سلامت استان در نشست با اصحاب رسانه به مناسبت هفته بیمه سلامت، گفت: نزدیک به ۵۰ درصد جمعیت استان تحت پوشش بیمه سلامت هستند.
وی افزود: بیشترین جمعیت تحت پوشش بیمه سلامت مازندران در صندوقهای بیمه روستایی به صورت رایگان خدمات دریافت میکنند.
مدیرکل بیمه سلامت مازندران گفت: امسال ۱۲ هزار میلیارد تومان برای بیماران خاص و صعبالعلاج در کشور اعتبار در نظر گرفته شده که سهم استان مازندران ۴۸۰ میلیارد تومان است و تلاش میشود تمام این مبلغ جذب شود.
تقوی در ادامه یادآور شد: پیشبینی هزینههای درمان بیمهشدگان سلامت استان در سال جاری، ۷۲ هزار میلیارد ریال است.
وی از فعالیت ۷ مرکز درمان ناباروری در استان خبر داد و گفت: این مراکز خدمات تخصصی را به شهروندان تحت پوشش ارائه میدهند.
مدیرکل بیمه سلامت استان در ادامه یادآور شد: بیمه شدگان مشمول دریافت خدمات بیمهای زوجهای نابارور برای فرزندآوری شامل خانمهای متأهل تا ۴۹ سال و آقایان متأهل دارای شرایط ناباروری اولیه یا ثانویه میشوند.
تقوی با بیان اینکه مازندران از استانهای پیشگام در نسخه الکترونیک است، افزود: هر ماه نزدیک به ۳۷۰ هزار نسخه الکترونیک از سوی پزشکان ثبت میشود.
وی از تحت پوشش قرار گرفتن ۱۳۰ گروه بیماری خاص و صعبالعلاج خبر داد و گفت: برای ۶۹ گروه از این بیماران، بسته خدمتی تعریف شده است.
مدیرکل بیمه سلامت استان در پایان خاطرنشان کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون ۲۷۰۳ زوج نابارور در سامانههای اداره کل سلامت نشاندار شدند و ۷۲ میلیارد ریال در نیمسال نخست امسال برای اجرای این طرح در استان هزینه شد.