۷۵۰ تشکل سازمان مردمنهاد در حوزه محیطزیست در کشور فعال است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مدیرکل مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیطزیست با اشاره به اینکه در کشور هزار و ۵۰ تشکل مردمنهاد در حوزه محیطزیست مجوز فعالیت دریافت کردهاند گفت: از ابتدای امسال ۷۵۰ تشکل مردمنهاد در این حوزه فعال بودهاند.
محمدحسین بازگیر افزود: برخی از تشکلهای مردمی استان به دلیل تمدید نکردن مجوز و یا برخی مشکلات و مسائل در سالجاری فعال نبودهاند و برای افزایش مشارکت این تشکلها در حوزه محیطزیست برنامههای مختلف توانافزایی و نشستهای تخصصی رییس سازمان و معاونان با اعضای تشکلهای مردم نهاد در دست اجراست.
به گفته وی، در راستای توانافزایی تشکلهای مردمنهاد نیز امسال اعتباراتی در کشور برای همه استانها پیشبینی شده است که دورههای توانافزایی در چهار محور آشنایی با قوانین و مقررات تشکلها و فعالیتهای داوطلبانه و بایدها و نبایدهای محیطزیست، آشنایی با مبانی مشارکت و روشهای تسهیلگری و بحث آشنایی با مسالهیابی و طرح نامهنویسی درحال اجراست.