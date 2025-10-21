علی آقا محمدی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: نشست امروز درباره نقش بخش روستایی در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و برنامه‌ای گسترده برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در روستاهای کشور بود.

وی گفت از میان ۳۹ هزار و ۵۰۰ روستای کشور، حدود ۱۳ هزار و ۵۴۲ روستا کمتر برخوردار به شمار می‌روند که در قالب ۴ هزار و ۴۰ منظومه روستایی سازمان‌دهی شده‌اند. محور اصلی توافق امروز، بررسی امکان استفاده از ظرفیت‌های محلی—از جمله پشت‌بام‌ها، منازل و اراضی روستایی—برای تولید برق از منابع تجدیدپذیر است.

آقا محمدی توضیح داد که در صورت اجرای طرح، نیروگاه‌هایی با توان یک تا پنج مگاوات در سطح مناطق و سامانه‌هایی با ظرفیت تا پنج کیلووات برای منازل روستایی احداث خواهند شد. وی گفت کار شناسایی مناطق مناسب، تعیین نحوه سرمایه‌گذاری و هماهنگی‌های لازم با نهادهای ذی‌ربط برای صدور مجوزها و تخصیص زمین آغاز شده است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس ستاد آبادانی و پیشرفت افزود: «قرار است سازمان ساتبا با سرمایه‌گذاران قرارداد منعقد کند و ضمن ارائه مشاوره‌های فنی، در زمینه تسهیل وام‌ها و اعتبارات نیز همکاری داشته باشد. همچنین خرید تضمینی برق برای آن دسته از روستاییان که امکان فروش مستقیم تولید خود را ندارند، در دستور کار ساتبا قرار دارد.»