به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مریم جلالی در مراسم آغازین همایش سراسری معاونان صنایعدستی کشور در شهر سرعین، گفت: ما در آستانه یک تغییر بزرگ در حوزه صنایعدستی با توجه به اهداف برنامه هفتم و برنامهریزی پنج ساله وزارت میراثفرهنگی هستیم و این رویکرد نیازمند یک همکاری و مفاهمه است که همایش حاضر در این راستا اتفاق میافتد.
معاون صنایعدستی و هنرهای کشور افزود: توجه و تجربه مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل باعث شد ما امروز همزمان با نمایشگاه ملی صنایعدستی اردبیل این همایش مهم را داشته باشیم تا با برنامهریزی برای آینده بتوانیم در حوزه صنایعدستی به بهترین نحو نقشآفرینی کنیم.
او تاکید کرد: معاونان ما از سراسر کشور به اردبیل آمدهاند برای اینکه در سه حوزه هنرمندان صنایعدستی، حوزههای فرا دستگاهی و کارمندان میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شبکهسازی اتفاق بیفتد. امروز فارغ از سمتها نشستهایم که تجربه زیسته، دانش تولید شده و برنامه برای روزگار جدید را باهم به مفاهمه بگذاریم و شرایط جدیدی را ایجاد کنیم.
معاون وزیر میراثفرهنگ تصریح کرد: مقام عالی وزارت بر برنامهمحوری تاکید دارد و لازمه آن تصمیمسازی و تصمیمگیری دقیق در عرصههای محصول، مشتری و تولید کننده است که هر سه سطح را باید بتوانیم برنامهریزی کنیم.
او با اشاره به لزوم همگرایی در همه سطوح به ویژه در سطح ادارات کل، اضافه کرد: همگرایی بین بخشهای میراثفرهنگی و گردشگری به حوزه صنایعدستی کمک میکند تا هنرمندان صنایعدستی به ادبیات توسعه وصل بشوند.
جلالی گفت: وظیفه بزرگ تکمیل زنجیره ارزش و سند جامع مدیریت که اکنون در کمیسیون فرهنگی دولت در حال بررسی است و امیدواریم ابلاغ شود به ما کمک میکند تا بتوانیم موانع صفر تا صد زنجیره را احصا کنیم و برنامه عملیاتی داشته باشیم.
وی ا اشاره به اینکه باید از نگاه فرد محور به سوی نگاه جمعگرا حرکت کنیم، تاکید کرد: نشست معاونان صنایعدستی از سراسر کشور هم برای اردبیل میتواند یک ظرفیت باشد که بتواند شبکه خود را توسعه دهد و هم به سایر استانها کمک کند تا از اردبیل به عنوان یک مقصد گردشگری در مزیت توزیع و فروش استفاده کنند.