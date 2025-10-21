بنا بر پیش‌بینی‌ها، امسال بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ تن محصول زنجیر از باغات سردشت برداشت خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ برداشت انجیر از باغات شهرستان سردشت آغاز شد و بنا بر پیش‌بینی‌ها، امسال بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ تن از این محصول از باغات منطقه برداشت خواهد شد.

معاون فنی مدیریت جهاد کشاورزی سردشت گفت‌: برداشت انجیر از ۱۷۰ هکتار از باغات این شهرستان از مردادماه آغاز شده و تا پایان آذرماه ادامه دارد.

ادریس حسن‌زاده افزود: متوسط عملکرد برداشت انجیر در باغات سردشت ۲۵ تن در هر هکتار است و ارقام مختلفی از جمله انجیر توپی، زرد و قرمز در این منطقه کشت و برداشت می‌شود.

وی با اشاره به نوع مصرف این محصول گفت: انجیر توپی و زرد بیشتر به‌صورت تازه‌خوری مصرف می‌شود، در حالی که انجیر قرمز برای فرآوری و تولید مربا مورد استفاده قرار می‌گیرد.

معاون فنی مدیریت جهاد کشاورزی سردشت خاطرنشان کرد: انجیر از محصولات باارزش و غنی از پتاسیم، منیزیم، کلسیم، فسفر و ویتامین‌های A، B و C است و مصرف آن در حفظ سلامت بدن نقش مؤثری دارد.