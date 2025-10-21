پخش زنده
مجموعه فرهنگی ورزشی شهدا، از آغاز طرح فرهنگی «چهارشنبههای سینمایی» خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مسعود مهرجو، مدیر مجموعه فرهنگی ورزشی شهدا، با اعلام این خبر عنوان کرد: «چهارشنبههای سینمایی» تنها یک اکران فیلم نیست، بلکه حرکتی فرهنگی است که به بستری برای تعامل، آموزش و نشاط اجتماعی تبدیل شده است.
در این برنامه، فیلمهای فاخر ایرانی و بینالمللی با دقت و حساسیت بالا انتخاب و به نمایش درمیآیند. هدف اصلی این انتخابها، انتقال مفاهیم اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی در بستر هنر است تا ضمن سرگرمی، فرصتی برای گفتوگو و تحلیل فکری مخاطبان فراهم شود.
مجموعه شهدا با بهرهگیری از زیرساختهای مجهز خود، این طرح را با استقبال گرم ساکنین منطقه و مشارکت فعال نوجوانان و خانوادهها آغاز کرده و آن را گامی مؤثر در مسیر توسعه فرهنگی منطقه معرفی نموده است. این برنامه در نهایت به عنوان یک الگوی الهامبخش برای سایر مراکز فرهنگی منطقه مطرح شده است
مجموعه فرهنگی ورزشی شهدا در خیابان دماوند، ایستگاه سبلان، خیابان نبیئیان واقع شده است.