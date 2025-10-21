به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی شکاری اظهار داشت: با هدف بررسی وضعیت انبار‌های نگهداری بذر، توزیع بذر با معرفی نامه مرکز و براساس قیمت مصوب و میزان و نحوه ارائه خدمات توزیع بین بهره برداران توام با ارائه توصیه‌های لازم بازدید از عوامل توزیع بذر توسط جهاد کشاورزی شهرستان انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه کشاورزان می‌توانند جهت دریافت حواله بذر گندم به مراکز جهاد کشاورزی مراجعه کنند، افزود: کشاورزانی که از بذور خود مصرفی استفاده می‌کنند باید نسبت به بوجاری و ضدعفونی بذور خود با سموم معرفی شده اقدام کنند.

شکاری تصریح کرد: تاکنون۴۰۰ تن بذر گندم گواهی شده از سهمیه تخصیصی در سال جاری شامل بذور (مهرگان، آزادگان و سارنگ) توسط کارگزاران جذب و در حال توزیع بین کشاورزان منطقه است همچنین ۵۰۰ کیلو بذر کلزا رقم هایولا ۵۰ توسط شرکت تعاونی روستایی بهمن جذب شده است.