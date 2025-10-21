فرمانده انتظامی استان یزد از دستگیری یک باند حرفه‌ای سرقت در پی سلسله سرقت‌های منازل به روش‌های تخریب و انتقال گاوصندوق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سردار نگهبان با اعلام این خبر گفت:کارآگاهان پلیس آگاهی استان یزد با اقدامات فنی و اطلاعاتی، چهار سارق غیر بومی را در سه نقطه کشور شناسایی و دستگیر کردند.

وی افزود: متهمان پس از انتقال به یزد و انجام بازجویی‌های تخصصی، به ارتکاب ۹ فقره سرقت طلا، جواهرات و اموال به ارزش ۱۵۰ میلیارد ریال اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی استان یزد گفت: از این سارقان علاوه بر اموال سرقتی، دو دستگاه خودروی سرقتی نیز کشف و توقیف شد.

سردار نگهبان گفت: تمامی اعضای این باند دارای سوابق متعدد کیفری از جمله مشارکت در قتل، سرقت به عنف و شرارت در شهر‌های مختلف کشور هستند.

وی ادامه داد:سرکرده این باند با بیش از ۲۲ فقره سابقه مجرمانه و بیش از ۱۱ سال سابقه زندان، یکی از خطرناک‌ترین مجرمان کشور به شمار می‌رود و دو نفر دیگر از متهمان نیز که فراری بودند، توسط کارآگاهان پلیس آگاهی یزد دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان یزد با اشاره به کاهش ۲۹ درصدی سرقت منازل طی دو ماه اخیر تأکید کرد: با اقتدار و تلاش شبانه‌روزی، مجرمانی که قصد ورود به استان یزد و ارتکاب سرقت دارند، در هر نقطه کشور شناسایی و دستگیر شده و به مراجع قضایی تحویل داده می‌شوند.