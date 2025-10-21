تمرین کامل طرح اضطراری فرودگاه شهدای رامسر با شبیه‌سازی حادثه برخورد پرنده با هواپیما و حضور بیش از ۵۰ نفر از عوامل اجرایی، امدادی و قضایی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ شاپور حیدری، رئیس فرودگاه شهدای رامسر، گفت: تمرین کامل طرح دوسالانه اضطراری با شرکت بیش از ۵۰ نفر از عوامل فرودگاهی، دستگاه‌های قضایی و امدادی به‌صورت موفقیت‌آمیز صبح امروز در این فرودگاه برگزار شد.

وی افزود: این حادثه بر اثر برخورد پرنده با موتور هواپیمای فوکر ۱۰۰ اتفاق افتاد که ۲۵ مسافر پس از اطفای حریق از بدنه هواپیما خارج شدند. این حادثه ۶ زخمی و ۴ کشته فرضی داشت و سایر مسافران به ترمینال انتقال یافتند.

حیدری تاکید کرد: طبق الزامات بین‌المللی، ما هر دو سال این تمرین را انجام می‌دهیم تا آمادگی لازم را در مواجهه با سوانح احتمالی داشته باشیم.

وی افزود: جانشین انتظامی و پزشکی قانونی نیز در محل حادثه حضور یافتند. اورژانس و جمعیت هلال احمر به مصدومان رسیدگی نمودند و اطفای حریق نیز صورت گرفت.

رئیس فرودگاه شهدای رامسر در پایان گفت: با اطلاع‌رسانی درست و سریع از طریق منابع رسمی می‌توان نقش مهمی در حوادث ایفا نمود.