به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،فرمانده انتظامی شهرستان لردگان گفت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر فعالیت فردی در زمینه توزیع مواد مخدر، بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

سرهنگ انتظامی‌نیا افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و مراقبتی موفق شدند خرده‌فروش حرفه‌ای مواد مخدر را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کنند.

وی گفت: در بازرسی از متهم مقدار دو کیلو و ۱۰۰ گرم مواد مخدر از نوع گل و کیمیکال کشف و ضبط شد.

سرهنگ انتظامی‌نیا با بیان اینکه متهم یکی از عاملان اصلی توزیع مواد مخدر در بین جوانان این شهرستان بوده است، گفت: متهم پس از تشکیل پرونده، با دستور مقام قضایی روانه زندان شد.