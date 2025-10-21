پخش زنده
مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور ایثارگران در سلماس گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یکی از وزارتخانههایی است که بیشترین حضور ایثارگران را در بدنه خود دارد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رسیدگی به امور ایثار گرانعلی اکبرعلیزاده در نشست با مدیران و مسئولان سلماس اظهار کرد: در مجموعههای وابسته به وزارت ارشاد از جمله سازمان حج و زیارت، سازمان ارتباطات اسلامی، سازمان اوقاف و امور خیریه و خبرگزاری جمهوری اسلامی بیش از پنج هزار ایثارگر فعالیت میکنند و در ساختار اصلی وزارتخانه نیز حدود دو هزار ایثارگر مشغول خدمت هستند.
او افزود: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از جمله وزارتخانههایی است که بیشترین حضور ایثارگران را در بدنه خود دارد و این موضوع افتخاری برای جامعه فرهنگی کشور است.
علیزاده هدف از سفرهای استانی را گفتوگوی نزدیک با ایثارگران و بررسی مستقیم مشکلات آنان عنوان کرد و گفت: بسیاری از مسائل با همکاری مدیران کل استانی و همراهی خود ایثارگران قابل حل است و تلاش میشود نیازها و دغدغههای آنان با رویکردی تعاملی پیگیری شود.