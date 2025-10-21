پخش زنده
امروز: -
معاون تربیت بدنی و سلامت ادارهکل آموزش و پرورش اردبیل گفت: ارتقای سطح سرانه ورزش دانشآموزی در برنامه هفتم توسعه به یک مترمربع هدفگذاری شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، لیلا حضرتی با بیان اینکه الان سرانه فضای ورزشی درون مدرسهای در استان، ۲۲ سانتیمتر و فضای برون مدرسهای ۱۱ سانتیمتر است که در مجموع به ۳۳ سانتیمتر میرسد، افزود: میانگین کشوری ۳۸ سانتیمتر است که برای تحقق برنامه نیازمند همکاری و مشارکت مردم و همدلی مسئولان هستیم.
وی اظهار کرد: اعتبارات دولتی برای ارتقای سطح سرانه ورزش دانشآموزی کافی نیست و مبالغ تخصیصی تنها صرف خرید چمن مصنوعی میشود و اصل طرحها با استفاده از ظرفیتهای مردمی و محلی به اجرا درمیآید، به طوری که امسال از حدود ۳۴ میلیارد ریال تجهیزات ورزشی ارسالی به مدرسهها نزدیک به ۱۰ میلیارد ریال از سوی بخش خصوصی تامین شد.
معاون تربیت بدنی و سلامت ادارهکل آموزش و پرورش اردبیل گفت: نزدیک به ۷۰ درصد هزینه ساخت و بهینهسازی فضاهای ورزشی درون مدرسهای استان از کمکهای مردمی تامین میشود و با کمک مردم و خیران ۷۶ طرح میدان همدلی اجرا خواهد شد.
حضرتی بیان کرد: سهمیه استان اردبیل در این طرح ۲۴ هزار و ۳۱ دانشآموز بود که در نهایت ۳۲ هزار و ۵۶ دانشآموز ابلاغ شد و هماکنون با کمک دبیران تربیت بدنی و مدیران مدرسهها در حال اجراست تا دانشآموزان با مهارتهای پایه رشتههای گوناگون از جمله فوتبال و والیبال آشنا شوند و در صورت تمایل بتوانند فعالیت خود را در رشته ورزشی مورد نظر به صورت تخصصی و مهارتمحور ادامه دهند.
وی از تخصیص اعتبارات مهم خبر داد و تصریح کرد: در راستای تکمیل پنج سالن ورزشی نیمهکاره اداره کل آموزش و پرورش استان، با نظر مساعد استاندار اردبیل، ۵۰ میلیارد تومان اختصاص یافت. همچنین ۵ میلیارد تومان نیز برای خرید تجهیزات ورزشی برای دانشآموزان ابلاغ شده است.
معاون تربیت بدنی و سلامت ادارهکل آموزش و پرورش اردبیل افزود: همچنین ۷۶ مورد چمن مصنوعی فوتبال برای مدارس استان در نظر گرفته شده است که از این میزان تاکنون ۴۲ مورد آن نصب و تحویل دانشآموزان شده است.
حضرتی از برگزاری انتخابات انجمنهای ورزش دانشآموزی در ۱۱ رشته با هدف ارتقای سطح فعالیتهای بدنی و ورزشی در مدرسهها نیز خبر داد و افزود: با هدف آموزش مهارتهای ورزشی طرح مهارتآموزی ورزشی در دستور کار قرار گرفت که برای هر پایه یک رشته و برای دانشآموزان پایههای چهارم تا پایان دوره متوسطه اول اجرا میشود.