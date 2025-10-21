به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج نمایندگان کشورمان در ۴ وزن دوم رقابت‌های کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان تاکنون به شرح زیر است:

در وزن ۵۵ کیلوگرم آرمین شمسی پور پس از استراحت در دور اول در دور دوم با نتیجه ۸ بر صفر ایهور اودنوول از اوکراین را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۱۳ بر ۳ نوربولات بردیکولوف از قرقیزستان را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. شمسی پور در این مرحله با المیر علی اف از آذربایجان پیکار می‌کند.

در وزن ۶۷ کیلوگرم احمدرضا محسن نژاد پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۸ بر صفر آردیت زنلی از آلبانی را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۷ بر ۱ آزات شاریار از ترکیه را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. محسن نژاد در این مرحله با نتیجه ۵ بر ۴ مقابل آنری خوزروانیدزه از گرجستان مغلوب شد و باید منتظر حضور حریفش در دیدار فینال باشد تا وی نیز بتواند به کار خود برای کسب مدال برنز ادامه دهد.

در وزن ۷۲ کیلوگرم ایمان محمدی در دور اول با نتیجه ۶ بر صفر اوله خلیلوف از اوکراین را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۱۰ بر ۴ مته وق از مجارستان را مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۵ بر ۳ روسلان نوراله یف از آذربایجان را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. محمدی در این مرحله با گاسپر ترتریان از ارمنستان مصاف می‌دهد.

در وزن ۹۷ کیلوگرم محمدهادی صیدی در دور اول با نتیجه ۱۱ بر صفر تریو اولگوین از مکزیک را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۹ بر ۱ مغلوب ابوبکر خاسلاخانوف از بلاروس شد و با توجه به شکست این کشتی‌گیر در دور بعد، صیدی از دور رقابت‌ها کنار رفت.

